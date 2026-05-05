В Рошале открылся новый храм Святой Матроны Анемнясевской

В городе Рошаль, Московская область, начал свою работу храм, освященный в честь святой Матроны Анемнясевской. Это событие может стать значимым для духовного и социального развития всего округа.

Особенностью нового храма является его планировка. В здании предусмотрены два отдельных помещения: одно для взрослых прихожан, другое — для детей. Это позволяет родителям принимать активное участие в литургии, не беспокоясь о своих малышах.

Храм открыт ежедневно, службы начинаются в 8:00 утра. После литургии над городом разносится колокольный звон.

Здания, в которых расположился приход, были переданы благочинию городскими властями несколько лет назад. Благочинный Шатурского церковного округа священник Иоанн Депутатов сообщил о масштабных планах по развитию территории.

Особое внимание будет уделено социальной работе. В храмовом комплексе планируется обустройство «Дома матери и ребенка». Здесь будут созданы условия для поддержки женщин с детьми, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.

Кроме того, при храме откроется большая воскресная школа, которая станет местом общения и воспитания подрастающего поколения.