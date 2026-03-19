В Рошале на улице Фридриха Энгельса возведут школу и детский сад

В городе Рошаль, на улице Фридриха Энгельса, начались подготовительные работы для строительства нового образовательного комплекса. Здесь построят школу, рассчитанную на 550 учеников, и детский сад на 200 мест.

Строители уже завершили демонтаж старого фундамента и перекладывают канализацию за территорию будущей стройки. Начался основной этап работ: прокладываются временные дороги для строительной техники, обустраиваются арматурный цех и городок для рабочих. Параллельно готовится фундамент под два башенных крана, которые будут использоваться при возведении зданий школы и детского сада.

По словам начальника участка Рустама Нежданова, завершить строительство планируют к 1 сентября 2027 года. Это событие значительно увеличит количество мест в образовательных учреждениях Рошаля.