В роддоме Сергиева Посада появилось новое медицинское оборудование

В родильном доме Сергиево-Посадской больницы произошло техническое переоснащение благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В отделение реанимации новорожденных привезли три современных кувеза для недоношенных или ослабленных детей. Их главная задача — воссоздать для малыша условия, близкие к маминому животу, пока он еще не готов к самостоятельной жизни. Устройство само следит за температурой, влажностью и уровнем кислорода, защищая ребенка от инфекций. Встроенные датчики непрерывно контролируют состояние малыша.

Акушерское отделение и женская консультация получили 10 новых фетальных мониторов для кардиотокографии и два ультразвуковых аппарата экспертного класса. Эти аппараты позволяют врачам отслеживать состояние плода и выявлять патологии на любом сроке беременности.

«Для нас это огромный шаг вперед», — отметил главный врач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев, подчеркнув, что новые кувезы позволяют выхаживать малышей. Фетальные мониторы и экспертные УЗИ-аппараты дают докторам возможность видеть малейшие изменения в состоянии плода и оперативно принимать решения.

Все исследования на новом оборудовании проводятся для пациенток бесплатно по полису ОМС и при наличии медицинских показаний.