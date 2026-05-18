В Рязановском приступили к демонтажу аварийного дома

В поселке Рязановский городского округа Егорьевск начался снос двухэтажного деревянного дома на улице Ленина. Дом площадью 467 квадратных метров признали аварийным в 2022 году. Жильцов расселили по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

По словам начальника управления градостроительной деятельности Сергея Иллюминарского, работы ведет подрядная организация. Дом разберут до основания, строительный мусор вывезут на полигон, а территорию отсыплют песком и спланируют. Завершить все планируют до конца текущей недели. После этого технику перебросят в деревню Верейка, где по тому же контракту снесут еще один аварийный дом — на улице 8 Марта.

За 2024–2025 годы в округе уже демонтировали шесть расселенных многоквартирных домов общей площадью 1680 квадратных метров. Три дома находились в Егорьевске, два — в поселке Шувое, один — в деревне Верейка.

В этом году, помимо Рязановского и Верейки, планируют снести еще два дома в городе — на Песочной улице и на Пролетарской. Всего в планах — четыре дома общей площадью 1200 квадратных метров.

В администрации пояснили, что не на всех освободившихся участках можно строить новое жилье. Например, в Рязановском планам помешал лесной фонд. А вот на улице Шевченко, где раньше снесли шесть домов, участок уже отмежевали и ищут застройщика.