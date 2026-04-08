В РГУТИС стартовала встреча по подготовке кадров в туризме

В Российском государственном университете туризма и сервиса (РГУТИС) в поселке Черкизово началась встреча подгруппы «Кадры в индустрии туризма». Участников мероприятия ждала насыщенная программа и живой разговор о подготовке специалистов.

Открытие встречи было посвящено Дню дружбы народов и включало дефиле «Народные мотивы». В актовом зале прошел хакатон полезных игр, а в галерее — кураторская экскурсия по концепции бесшовного образования. Обучение в рамках этой концепции выстроено как единая цепочка: от теории к практике и реальной работе без «обнуления» навыков.

Одной из ключевых площадок стал марафон полезных игр, где студенты и преподаватели разрабатывают игровые решения для обучения в сфере сервиса и туризма. Программный директор «Точки кипения» РГУТИС Алексей Деменев пояснил, что игры основаны на реальных кейсах отрасли, в том числе от сети отелей «Cosmos Group», и помогают моделировать рабочие ситуации, отрабатывая необходимые навыки.

Представители бизнеса уже участвуют в оценке и дальнейшей доработке проектов. Обсуждение кадров в РГУТИС показало, как образование способно быстро подстраиваться под запросы индустрии.

К обсуждению туризма в конференц-зале присоединился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.