Участок дороги на Новой улице в Реутове отремонтируют к осени

Участок дороги на Новой улице в Реутове отремонтируют благодаря встрече жителей с администрацией городского округа. Объект должны сдать этой осенью.

Участок дороги на Новой улице в Реутове вошел в программу губернатора Московской области Андрея Воробьева. Результата удалось достичь благодаря повторной встрече администрации городского округа с жителями.

Глава Реутова Филипп Науменко и его заместители недавно встретились с жителями северной части города. Прием организовали в школе № 3 на улице Советской. Порядка 50 человек задали вопросы.

«Это хороший показатель. Значит, люди видят нашу работу, доверяют нам», — сказал глава городского округа Филипп Науменко.

«Повторное касание» — обязательная часть работы с обращениями граждан. Реконструкция электрической сети и благоустройство прилегающей территории дома № 8 на улице Октябрьской — еще один результат неоднократных и целенаправленных встреч с собственниками. Сотрудники администрации совместно с жителями уточняют вопросы, обсуждают механизмы и находят необходимые ресурсы.

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