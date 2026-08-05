В реутовском колледже прошла встреча о преимуществах целевого обучения

4 августа в реутовском структурном подразделении Подмосковного колледжа «Энергия» состоялась профориентационная встреча для абитуриентов и их родителей. Ведущий специалист НИТИ им. П. И. Снегирева Виктория Попович рассказала о выгодах целевого обучения в учреждениях среднего профессионального образования.

На встрече разъяснили условия поступления и обучения по целевой квоте. Для студентов, заключивших соответствующий договор, предусмотрены повышенная академическая стипендия, дополнительная именная стипендия от работодателя и гарантированное трудоустройство после выпуска с конкурентоспособной зарплатой.

Особое внимание было уделено преимуществам для абитуриентов. Поступившие по целевой квоте участвуют в отдельном конкурсе, что дает им «вторую попытку». В случае неудачи они могут участвовать в общем потоке.

«Целевое обучение — это шанс на поступление. Оно дает абитуриентам отдельный конкурс, гарантированную работу и бесплатную учебу», — отметила Виктория Попович.

Подать заявку на целевой договор можно онлайн через портал «Госуслуги» одновременно с заявлением в колледж. Партнерами колледжа «Энергия» по развитию целевого обучения являются такие предприятия, как ПАО АК «Рубин», АО «Научно-производственное объединение 'Прибор' имени С.С. Голембиковского» и АО «Экспериментальный завод научного приборостроения» (АО «ЭЗАН»).

Прием документов в колледж продолжается. Сроки подачи заявлений — с 15 июня по 14 августа. Узнать больше о колледже можно на сайте [energypk.ru](https://energypk.ru/?ysclid=msfscy4vh7361325506).