В реутовской школе уроки английского превращаются в театральную постановку

В образовательном учреждении №6 города Реутов учитель английского языка Алла Михайловна Макухина уже 20 лет применяет необычный педагогический метод. Она проводит уроки, перевоплощаясь в сказочных персонажей. В ее репертуаре — Олаф, Дед Мороз, Снежная королева, Карлсон, Крокодил Гена и даже Шрек.

Алла Михайловна начала использовать театральные приемы еще работая в детском саду. Первой ролью стал Дед Мороз: настоящему артисту стало плохо, и педагогу пришлось его заменить. Позже были Снежная королева и другие персонажи.

Макухина уверена, что такой формат помогает в изучении предмета. Дети перестают стесняться в присутствии сказочного героя и не боятся ошибиться. Они знают, что «двойку снеговик Олаф не поставит».

Костюмы для перевоплощений педагог создает сама. В процессе участвуют и родители с детьми. На создание костюмов идут любые подручные материалы: картон, поролон, бумага, акриловые краски, кружева.

В ближайших планах педагога — новые образы. В год Лошади она готовит костюм единорожки, с которым планирует прийти на мероприятие к 23 февраля. А в перспективе — возвращение Снежной королевы.