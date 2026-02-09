В Реутове зафиксирована вспышка бешенства: город на карантине

В городском округе Реутов выявлен случай заболевания бешенством у дикого животного. Об этом сообщил начальник противоэпизоотического отдела станции по борьбе с болезнями животных по городскому округу Реутов и Балашиха Анатолий Александрович Бугаенко.

Две женщины подобрали на трассе хорька, который казался им больным. При попытке поймать его одна из них получила укус. После этого они обратились в ветеринарное учреждение, где им рекомендовали пройти антирабическую вакцинацию.

Хорек был передан на передержку жительнице Реутова, но в течение суток животное скончалось. Специалисты отправили тело на лабораторное исследование, которое подтвердило наличие вируса бешенства.

Анатолий Бугаенко отметил, что риск широкого распространения вируса отсутствует, поскольку животное погибло в первые сутки нахождения в неволе и не контактировало с другими животными в городской черте. Тем не менее, ветеринарной службой и администрацией города были приняты все предусмотренные законом меры по ликвидации очага инфекции.

Город временно получил статус неблагополучного пункта по бешенству. На период карантина, который составляет 179 дней, введен ряд ограничений: запрещено проведение выставок и ярмарок с участием животных, их перемещение за пределы города, а также ввоз и вывоз без подтвержденной вакцинации против бешенства.

Ветеринарная служба настоятельно рекомендует проверить наличие актуальной прививки от бешенства у всех домашних питомцев. Вакцинация против бешенства в государственной ветеринарной службе проводится бесплатно.