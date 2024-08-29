Детям участников СВО из Реутова вручили школьные наборы для первоклассников

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко вручил будущим первоклассникам — детям участников специальной военной операции наборы для школы. Для них также провели мастер-класс по гонке с препятствиями в спортивном центре «Школе героев».

Представители администрации подготовили подарки для детей участников специальной военной операции, которые в этом году пойдут в первый класс. Ребята получили эргономичные рюкзаки с канцелярским и принадлежностями внутри. Помимо этого, для них подготовили мастер-класс в спортивном центре «Школа героев».

«Уверена, наши ребята будут хорошо учиться и в скором времени у каждого из них появятся любимые предметы. Сейчас по всему Подмосковью проходит акция „Собери ребенка в школу“. Нам хотелось не просто вручить подарки, но и подарить детям немного радости», — поделилась заместитель главы городского округа Реутов Ольга Репина.

Родители также пришли на мероприятие. Среди них был и действующий участник СВО Иван, который приехал в Реутов в отпуск. Он рассказал, что его дочка тоже хочет пойти в первый класс.

Напомним, что в Реутове для обучения детей созданы достойные условия: девять из 10 школ городского округа вошли в «зеленую зону» рейтинга лучших образовательных учреждений Московской области.

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