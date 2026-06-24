В Реутове врачи вернули пациенту подвижность руки после тяжелой травмы плеча

Врачи Реутовской больницы вернули подвижность руки 60-летнему пациенту, получившему тяжелую травму еще полгода назад. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Еще в прошлом году мужчина упал дома и ударился плечом. На боль он долго не обращал внимания, считая, что со временем она сама пройдет. Однако боль не проходила, а рука со временем перестала подниматься выше уровня плеча.

Выяснилось, что у пострадавшего разрыв мышц и хроническое воспаление сухожилий. В скором времени пациент рисковал стать инвалидом. Хирурги удалили воспаленные ткани и восстановили целостность поврежденного места.

«Операция была выполнена через небольшие проколы без разрезов, что позволяет сократить сроки восстановления и снизить риск послеоперационных осложнений», — рассказал травматолог-ортопед Роман Туркия.

Сейчас пациента уже выписали, после восстановления он планирует вернуться к полноценной жизни.