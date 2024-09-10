Представители 4 партий и 3 самовыдвиженца вошли в Совет депутатов Реутова

Итоги выборов в Совет депутатов городского округа подвели в Реутове. В новый состав вошли представители четырех партий и три самовыдвиженца.

В каждом из пяти районов Реутова выбраны по пять кандидатов, которые вскоре войдут в обновленный Совет депутатов. Так, больше всего голосов избирателей набрали 19 представителей «Единой России», по одному представителю от партий «ЛДПР», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди», а также три самовыдвиженца.

«Выборы признаны состоявшимися, результаты уже опубликованы на официальном сайте администрации и в вестнике избирательной комиссии Московской области», — отметила председатель реутовской территориальной избирательной комиссии Оксана Зотова.

Заседание обновленного Совета депутатов пройдет на следующей неделе.

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