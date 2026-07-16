В Реутове строят новый детский сад и корпус школы

В городе Реутов на улице Комсомольской активно ведется строительство детского сада и нового корпуса школы №4. Глава Реутова Алексей Ковязин проверил, как продвигаются работы на этих объектах.

Дошкольное учреждение, рассчитанное на 180 воспитанников, почти готово. Подрядчик завершает фасадные работы и переходит к внутренней отделке. Со следующей недели строители начнут укладывать полы, красить стены и монтировать инженерные системы. Сдать объект планируют к сентябрю этого года.

Внутри здания, помимо групп, будут современные пространства для развития детей, музыкальный и физкультурный залы, а также медицинский блок. На придомовой территории появятся веранды, игровые и спортивные площадки.

Новый корпус школы №4, рассчитанный на 750 учеников, готов на 30%. Завершены все подготовительные и земляные работы, возведены монолитные конструкции фундамента. Сдача объекта запланирована на начало 2027 года. В будущем здании, помимо учебных классов, обустроят актовый и спортивный залы. Территорию вокруг школы комплексно благоустроят и зонируют.

По словам Алексея Ковязина, ввод этих объектов в эксплуатацию закроет дефицит мест в школах и детсадах в густонаселенном квартале. Глава отметил, что работы идут без отставаний, а новые учреждения создадут для детей современные и комфортные условия.