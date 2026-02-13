В Реутове строительство детского сада идет по плану

В городском округе Реутов вблизи улицы Комсомольская, дом 5а, продолжается строительство нового дошкольного учреждения на территории школы №4. Заместитель главы городского округа по вопросам строительства Владимир Покамин подтвердил, что работы ведутся согласно графику и объект будет сдан в обозначенные сроки.

По словам Владимира Покамина, строительство здания находится в активной фазе. На данный момент полностью завершены монолитные работы и устройство кровли, установлены оконные блоки, а также закончено возведение всех внутренних перегородок.

Сейчас строители сосредоточили основные усилия на монтаже внутренних инженерных коммуникаций: вентиляции, канализации, отопления и водоснабжения. Наружные сети практически готовы: к зданию уже подведены вода и канализация, завершается подключение теплоснабжения.

Замглавы подчеркнул, что планы остаются неизменными. Сдача объекта запланирована на четвертый квартал этого года, ориентировочно — на октябрь. Это позволит своевременно оформить все необходимые документы и получить лицензию, чтобы уже в начале следующего года детский сад открыл свои двери для 180 юных жителей Реутова.