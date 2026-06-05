В Реутове стартовал ремонт подземного перехода

В городском округе Реутов начался ремонт подземного пешеходного перехода, соединяющего улицу Октября с улицей Дзержинского. Из-за ремонта переход будет закрыт на три недели.

Работы стартовали 5 июня. Бригада приступила к демонтажу старой облицовочной плитки с лестничных пролетов и ступеней. Этот переход — один из трех основных путей из одной части города в другую. Им ежедневно пользуются десятки людей, чтобы попасть из жилых кварталов на противоположную сторону к остановкам, социальным учреждениям, магазинам и метро.

За долгие годы эксплуатации плитка на лестницах растрескалась, местами откололась, ступени стали скользкими и ненадежными. Поэтому ремонт здесь не косметический, а жизненно необходимый для безопасности пешеходов.

После снятия старой плитки рабочие выровняют основание, затем уложат новое нескользящее покрытие или зальют свежий бетон, а также приведут в порядок поручни. На время закрытия перехода жителей просят пользоваться альтернативными маршрутами. Перейти с южной стороны на северную и обратно можно через подземные переходы у платформы МЦД-4 (станция «Реутово») или в районе ТЦ «Экватор». Оба работают в штатном режиме.

Администрация приносит извинения за временные неудобства и обещает, что подрядчик постарается выполнить работы с опережением графика.