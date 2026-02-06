В Реутове сотрудники стремятся обеспечить чистоту после снегопада

После продолжительного снегопада, который принес с собой сугробы, городские службы и работники предприятий Реутова неустанно трудятся, чтобы поддерживать чистоту и порядок для жителей. Особенно ярко это проявляется на территории детской поликлиники, где можно увидеть аккуратно выметенные дорожки, очищенные лестницы и пандусы.

Дворник Дилафруз уже девять лет отвечает за чистоту в этом районе. Каждое утро в пять часов она берет в руки лопату и выходит на дежурство, чтобы к открытию поликлиники все было в идеальном порядке. Дилафруз, которой 54 года, с теплотой и гордостью говорит о своей работе, называя ее лучшим видом спорта. Она отмечает, что не стыдится такого труда и иногда к ней присоединяется ее супруг.

Заведующая детской поликлиникой Реутовской клинической больницы Людмила Евгеньевна Медведева подчеркнула, что безопасность посетителей поликлиники — это большая ответственность. Учреждение посещают в первую очередь мамы с маленькими детьми, колясками и санками. Территория очищается ежедневно утром, а также контролируется в обед и вечером. Отчеты предоставляются в режиме реального времени. Даже в выходные дни, когда поликлиника закрыта, администрация следит за чистотой.

Таким образом, чистота у детской поликлиники — это результат тяжелого физического труда, системной организации, личной ответственности и заботы о самых маленьких посетителях.