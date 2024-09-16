Фестиваль айкидо памяти Героя России Серкова прошел в Реутове

Фестиваль айкидо памяти Героя России Дмитрия Серкова стал частью мероприятий, приуроченных ко Дню города. В этом году в Реутове отметили 84-ю годовщину с основания округа.

В фестивале приняли участие воспитанники клуба айкидо «Красная Панда», самбисты муниципальной спортивной школы, Молодежная Федерация Айкидо России, клуб «ИППОН» Федерации Киокусинкай Карате-до Московской области, клуб «Самурай» и клуб айкидо имени Героя Серкова.

Глава городского округа Филипп Науменко открыл мероприятие.

«Этот день города мы проводим под девизом, слова которого знает каждый россиянин: „Нам силу дает наша верность Отчизне!“. Герой России Дмитрий Серков, имя которого носит реутовский клуб айкидо, был настоящим патриотом и офицером, который умел вести бойцов за собой и спас их ценой собственной жизни», — отметил Филипп Науменко.

Клуб айкидо в Реутове получил имя Героя России Дмитрия Серкова в 2008 году. Он поддерживает связь с дивизией имени Дзержинского, где служил прославленный боец. На открытие прошли командир Дмитрий Кузнецов и Почетный гражданин епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.

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