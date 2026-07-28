В Реутове реконструируют котельную №5 к новому отопительному сезону

В городе Реутов идет активная реконструкция котельной №5, расположенной на Юбилейном проспекте. Объект, который обеспечивает теплом значительную часть города, готов на 80%.

Заместитель начальника котельной Александр Анатольевич Владенко рассказал, что специалисты вышли на завершающий этап работ. Почти закончен монтаж современной автоматики для управления оборудованием. Параллельно строители занимаются внутренней и наружной отделкой помещений и завершают устройство дымовой трубы.

Реконструкция котельной началась из-за значительного износа оборудования. Котельная была построена в 1988 году, и за прошедшие десятилетия котлы и трубопроводы полностью выработали свой ресурс. Теперь устаревшие агрегаты заменяют на новые.

После обновления котельная не только сохранит свои функции, но и станет надежнее. Новый запас мощностей сформирован с избытком, что гарантирует стабильное теплоснабжение жилых домов даже в сильные морозы.

Сдача объекта запланирована на осень — к началу отопительного сезона. Работы стартовали в мае 2025 года, и график выдерживается.