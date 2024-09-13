Еще один сирота в Реутове получил жилье по госпрограмме

Ключ молодому человеку вручила заместитель главы городского округа Реутов Ольга Репина. Он поздравила Максима с новосельем и пожелала ему успехов в учебе. П арень учится на втором курсе в местном филиале колледжа «Энергия». К новоселью ему также подарили телевизор и портативное зарядное устройство.

«Сегодня я почувствовал, что у меня начинается новая глава в жизни. Ощущаю себя более взрослым. Все будет по-новому, это не только радость, но и большая ответственность», — поделился молодой человек.

Максим остался без попечения родителей сразу после рождения, однако потом у него появились приемные родители. Они поддерживают его в стремлении к учебе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».