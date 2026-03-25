В Реутове провели сложную операцию на голеностопном суставе

В травматолого-ортопедическом отделении клинической больницы Реутова успешно провели сложную операцию артродеза голеностопного сустава. Пациентом стал 54-летний Станислав из Подмосковья, который на протяжении трех лет испытывал сильные боли из-за застарелой травмы.

Все началось с бытового падения в 2015 году, после которого последовал перелом. Консервативное лечение не помогло, и кости срослись неправильно. В 2023 году случилась повторная травма, в результате которой образовались два ложных сустава и костная мозоль. Подвижность ноги стала минимальной, и мужчина передвигался с трудом, используя трость и ортез.

Попытки получить помощь в федеральном центре в Санкт-Петербурге не увенчались успехом, и знакомые посоветовали Станиславу обратиться в больницу Реутова. После сдачи анализов и дополнительного обследования была проведена операция.

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Константин Иванович Глазков пояснил, что из-за давности повреждений восстановить сустав было невозможно. Поэтому хирурги выполнили артродез — искусственное сращение пяточной, таранной и большеберцовой кости в физиологически правильном положении. Операцию провели Константин Глазков и Кирилл Фадин, зафиксировав сустав металлоконструкцией.

Операция длилась около четырех с половиной часов. Пациент находился в сознании под спинальным наркозом и, по его словам, ничего не чувствовал.

Врачи прогнозируют, что наступать на ногу с дополнительной опорой пациент сможет через полтора-два месяца, а полное восстановление займет около полугода.