Четыре ярмарки проведут в Реутове в сентябре

В городском округе Реутов в сентябре проведут тематические ярмарки. Всего в округе будут работать четыре площадки, где можно будет приобрести фермерскую продукцию.

Ярмарки «Осенний урожай», «Дары осени», «Сделано в России» и «Сделано в Подмосковье» пройдут в Реутове. Со 2 по 8 сентября они будут работать на Носовихинском шоссе и улице Победы. Еще две ярмарки пройдут на Носовихинское шоссе с 10 по 22 и с 23 по 29 сентября. Там будут продавать продукцию подмосковных фермеров.

Отметим, что поддержка малого и среднего бизнеса и фермерства — одна из приоритетных задач правительства Подмосковья и администрации городского округа Реутов.

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