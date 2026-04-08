В Реутове прошел образовательный хакатон для детей

7 апреля в детском технопарке «Изобретариум» городского округа Реутов состоялся авторский образовательный хакатон «Изобретай!» в треке «Конструирование». Мероприятие было ориентировано на детей в возрасте от 6 до 8 лет.

По информации пресс-службы Министерства образования Московской области, хакатон включал в себя образовательную сессию с познавательными экспериментами и финальное квест-задание. Это позволило участникам применить полученные знания на практике.

Особенностью хакатона стала свобода от влияния взрослых. Родители не вмешивались в работу детей, что дало возможность участникам самостоятельно достигать результатов и ощущать успех в процессе решения задач.

В рамках образовательных сессий ребята познакомились с основами механики и конструкции, разобрались в работе шестеренок, изучили элементы гидравлики и освоили сборку простой электронной цепи с фонариком.

В финале хакатона четыре команды соревновались в квест-игре, где им предстояло раскрыть сейф и получить призы, используя полученные теоретические и практические навыки.