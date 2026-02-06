В Реутове прошел масштабный зимний субботник

В минувшую субботу жители Реутова объединились для борьбы со снежными заносами. В городе состоялся большой зимний субботник, направленный на устранение последствий сильных снегопадов.

Десятки горожан приняли участие в уборке снега. Вместе с ними работали сотрудники городской администрации, депутаты, представители управляющих компаний и волонтеры. Временно исполняющий обязанности главы города Алексей Ковязин лично возглавил работы, показав пример активной гражданской позиции.

Участники субботника трудились на ключевых улицах и во дворах, включая Юбилейный проспект, улицы Парковая, Октября, Молодежная, Победы и Реутовских Ополченцев. Для эффективной уборки были задействованы более 34 единиц малой механизации, 61 специализированная машина и 17 самосвалов.

Несмотря на мороз, участники субботника были полны энтузиазма. Они трудились на благо родного города, общаясь и поддерживая друг друга.

Одна из участниц субботника Юлия рассказала, что решила помочь после того, как увидела призыв в местных пабликах. Она отметила, что, хотя живет не в Реутове, а работает здесь, ей захотелось внести свой вклад в общую уборку. Ее коллеги Марина и Татьяна также выразили радость от участия в субботнике, считая это полезным и правильным делом.