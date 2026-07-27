В Реутове прошел Летний кубок Подмосковья по настольному хоккею

В Центре культуры и искусств города Реутов состоялся Летний кубок Подмосковья по настольному хоккею. Турнир собрал сильнейших игроков столичного региона.

Соревнования проходили по классической схеме: сначала участники сыграли квалификацию, после чего шестерка лучших продолжила борьбу в плей-офф Высшей лиги, а остальные разыграли трофей в Первой лиге.

Первое место и главный кубок завоевал Никита Шарунов из Курска, представляющий также Люберцы. Победитель получил специальный приз от хоккейного клуба «Динамо» — фирменную шайбу, которую невозможно купить в магазине. Вторым стал москвич Дмитрий Петров, а бронзу взял Валентин Павлов из Москвы.

Президент Российской федерации настольного хоккея Владислав Момат отметил, что этот турнир стал подготовительным этапом перед новым сезоном, который стартует в сентябре. В рамках Кубка России запланировано пять этапов, третий из которых впервые примет Реутов.

Также Момат рассказал о Кубке мира — альтернативном турнире, организованном после отстранения российских и белорусских игроков от международных соревнований. Финальная часть пройдет в Реутове.

Президент федерации подчеркнул, что настольный хоккей развивает реакцию, аналитическое мышление, скорость и мелкую моторику. Кроме того, игра дарит живое общение, что особенно ценно в эпоху гаджетов.