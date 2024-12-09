Реконструкция котельной № 6 в Реутове начнется до конца 2024 года

В Реутове стартует реконструкция котельной № 6, которая обеспечит теплом почти 10 тысяч жителей. Работы планируют завершить к 2027 году.

Городская администрация объявила конкурс на выполнение работ по модернизации котельной, которая будет переведена в режим центрального теплового пункта. Согласно словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Светланы Журавлевой, проект включает в себя инженерные изыскания, проектирование и работы по реконструкции. На выполнение всех этапов работы будет выделено более 68 миллионов рублей. Вскоре появится аукцион, заявки на который будут приниматься до 19 декабря. В рамках проекта реконструируют и котельные № 1 и № 5, что также улучшит отопление в Реутове.

Проект модернизации котельной № 6 станет частью государственной программы по улучшению инженерной инфраструктуры и энергоэффективности. Работы будут финансироваться из регионального и муниципального бюджетов, что позволит повысить качество жизни нескольких десятков тысяч горожан.

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