Сегодня 15:24 Насосные станции и ливневки отремонтируют на Юбилейном проспекте в Реутове Фото: Пресс-служба администрации городского округа Реутов
Сотрудники водоканала в Реутове готовятся к началу отопительного сезона. В порядок приводят ливневки и насосные станции на Юбилейном проспекте.
На этой неделе специалисты водоканала провели техобслуживание и ремонт оборудования на двух насосных станциях на Юбилейном проспекте. На этой же улице сейчас ведутся работы по устройству ливневой канализации. Кроме того, проводятся профилактические работы на коммунальных системах в школах, детских садах и поликлиниках Реутова.
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