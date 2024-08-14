Насосные станции и ливневки отремонтируют на Юбилейном проспекте в Реутове

Сотрудники водоканала в Реутове готовятся к началу отопительного сезона. В порядок приводят ливневки и насосные станции на Юбилейном проспекте.

На этой неделе специалисты водоканала провели техобслуживание и ремонт оборудования на двух насосных станциях на Юбилейном проспекте. На этой же улице сейчас ведутся работы по устройству ливневой канализации. Кроме того, проводятся профилактические работы на коммунальных системах в школах, детских садах и поликлиниках Реутова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал ключевые задачи в подготовке к отопительному сезону.

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