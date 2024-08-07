Памятник советскому конструктору Владимиру Челомею отреставрируют в Реутове

В северной части Реутова обновят памятник советскому конструктору Владимиру Челомею. Там заменят гранитные плиты, а композицию очистят от окисления.

Памятник у делового комплекса «Мир» ждет масштабная реставрация. Художественный облик монумента не изменится. Специалисты заменят основание площадки, стелы с армированием и гранитные плиты. Сам памятник очистят спецхимией. Работы завершат в сентябре.

Напомним, монумент в честь советского ученого, конструктора и создателя ядерного щита Владимира Челомея появился в Реутове в 2014 году. Его разработки в области обороны опережали время.

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