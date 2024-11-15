Школу и новый корпус детского сада построят в Реутове в 2026 году

В следующем году в Реутове начнут строить два образовательных объекта: школу на семьсот пятьдесят мест и новый корпус детского сада «Ромашка». Эти проекты обсудили на совещании «Стройчас».

Школу разместят на улице Комсомольской, рядом с домом пятнадцать. Она станет частью средней школы номер четыре. Это долгожданное решение: микрорайон густо заселен, и действующая школа уже не справляется с нагрузкой.

Дополнительный корпус детского сада «Ромашка» тоже появится не случайно. В этой части города много семей с маленькими детьми, и, хотя очередей в сады почти нет, спрос на места продолжает расти. Новый корпус станет частью дошкольного учреждения номер три.

В проектах школы и детсада предусмотрены современные технологии: многофункциональные учебные помещения, безопасные зоны для игр и спорта, а также все условия для развития детей. Сейчас идет подготовка документации. Завершить строительство и открыть двери для учеников и малышей планируют в 2026 году.

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