Улицы в Реутове украсили новыми арт-объектами

Художник из Реутова создал пиксельные панно, которые украсили улицы и парки Реутова. На их создание в среднем уходит три дня.

Автор пиксельного панно рассказал, что идею подсмотрел в Смоленске. Каждую деталь для своих работ он делает вручную. Детали из фанеры он вручную красит акрилом и лакирует, а затем приступает к сборке.

Новый арт-объект появился в парке за деловым комплексом «Мир». Ко дню рождения наукограда художник за три дня собрал из 1,1 тысячи элементов надпись «Реутов» в пиксельной графике. До этого на улицах появилось еще несколько похожих панно.

Отметим, что перед размещением арт-объектов необходимо получить разрешение владельцев зданий.

«У любой поверхности города есть владелец, поэтому размещение арт-объекта необходимо согласовывать. Сотрудничество с владельцами территории поможет более качественным и привлекательным арт-объектам, которые станут настоящей частью городской культуры», — отметила сотрудник администрации городского округа Реутов Анастасия Николаенко.

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