В Реутове открыли первый в округе корт для падел-тенниса

В Реутове рядом с Академией вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова открыли первый в округе корт для падел-тенниса. Его осмотрели председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Филипп Науменко.

«Летом вместе с жителями мы смотрели, как здесь велась реконструкция универсальной спортивной площадки. И в процессе нашей встречи инициативная группа жителей внесла еще одно предложение — дополнительно оборудовать корт для игры в теннис. К пожеланиям прислушались — корт, как и площадку, внесли в Народную программу партии „Единая Россия“ по наказу наших избирателей», — уточнил спикер Мособлдумы.

Стоимость работ составила около шести миллионов рублей. Строительство заняло три недели: рабочие установили ограждение, освещение и искусственное покрытие. Корт соответствует стандартам Международной федерации падел-тенниса.

Тренер Дмитрий Савинов рассказал, что падел — это командная игра для двух пар, похожая на теннис, но с более простыми правилами, подачей снизу и ракетками без струн. Тренер согласился помочь жителям освоить новый спорт.

«Тренировки проходят по-разному в зависимости от уровня ученика, потому что у кого-то самый начальный уровень, и есть задачи по работе с координацией, балансом, попаданием по мячу. Тот, кто приходит после других ракеточных вида спорта, ему, конечно, гораздо легче», — прокомментировал Савинов.

Подростки, которые первыми попробовали площадку, поблагодарили Игоря Брынцалова за возможность научиться новой игре. Председатель Мособлдумы пожелал ребятам успехов и выразил уверенность, что корт станет центром развития падела в Реутове.