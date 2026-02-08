В Реутове открылась выставка иллюстраций к мировой классике

В Музейно-выставочном центре Реутова начала работу уникальная выставка «Мировая классическая литература в иллюстрациях». Проект, организованный Союзом художников Подмосковья, представил 112 работ Заслуженного художника РФ Александра Леонидовича Дудина и его учеников — выпускников мастерской Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК).

Посетители могут увидеть, как оживают образы из индийского эпоса «Рамаяна», японских и норвежских сказок, произведений Андерсена и Аксакова. Иллюстрации к «Собору Парижской Богоматери» Виктора Гюго переносят в средневековую Францию, а динамичные работы по мотивам «Путешествия на «Кон-Тики» Тура Хейердала — в эпицентр тихоокеанской экспедиции.

Особенность экспозиции — разнообразие графических техник: от акварели до линогравюры. Среди художников — Екатерина Люхина (Тригуб), которая стала художником-постановщиком известных анимационных фильмов и создавала художественное оформление для ледовых шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева.

На выставке представлены 51 работа Екатерины Люхиной из масштабного проекта — иллюстрации к книге «Путешествие к Антике». Художница отметила: «Мы, художники, стараемся вернуть читателя, которого потихоньку теряем, к книге».

Открытие выставки прошло в особой атмосфере: молодые музыканты Реутова исполнили классические произведения на различных инструментах. Музыкальное сопровождение гармонично дополнило визуальное повествование.

Выставка будет работать в Реутове до 7 февраля. Это прекрасная возможность увидеть, как современные художники интерпретируют вечные сюжеты.