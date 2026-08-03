В Реутове откроется персональная выставка художницы Екатерины Рыжовой

4 августа в Музейно-выставочном центре Реутова начнет работу выставка «Мое пространство» современной художницы Екатерины Рыжовой. Экспозиция посвящена наблюдениям за природой и любви к живому окружающему миру, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Персональная выставка разделена на три тематических раздела. В части «Мое море» посетители увидят работы, написанные на берегу Черного моря в Анапе. Раздел «Милый Боровск» посвящен старинному городу в Калужской области, а «Мои Черепахи» расскажет о хобби автора — на картинах изображены домашние любимицы Екатерины. Помимо графических картин, в последнем разделе будут представлены скульптурные миниатюры черепашек.

Выставка будет открыта до 22 августа.

*Адрес: Московская область, город Реутов, улица Победы, дом 2.