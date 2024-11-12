Переход на электронное голосование собственников жилья обсудили в Реутове

В администрации Реутова на совещании под руководством главы округа Филиппа Науменко обсудили новые подходы в ЖКХ и благоустройстве. Одной из главных тем стал переход на электронное голосование собственников жилья.

Этот способ, который продвигается в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева, уже опробовали в рамках пилотного проекта: в пяти домах Реутова использовали платформу ГИС ЖКХ для общего собрания собственников. Теперь администрация планирует распространять этот опыт на остальные дома, помогая управляющим компаниям и жителям осваивать новую систему.

Кроме того, на совещании обсудили благоустройство территорий после реконструкции теплосетей. Работы на улице Советской уже завершены: траншеи закопаны, дороги и тропинки асфальтированы, готовится завоз грунта. Жителей пригласят обсудить концепцию озеленения этой зоны. На улицах Гагарина и проспекте Мира благоустройство еще продолжается, но его завершение планируется уже в ближайшие дни.

Также рассматривали вопрос обеспечения жильем детей-сирот. В этом году Реутов выполнил план на сто процентов: пятеро ребят уже получили квартиры. В следующем году планируют предоставить жилье еще четырем детям-сиротам.

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