Администрация Реутова напомнила предприятиям о мерах поддержки

Пресс-служба администрации городского округа Реутов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Реутов

Заместитель главы городского округа Реутов Лилия Бабалова напомнила бизнесу о мерах поддержки. Предприятия могут получить компенсации и субсидии на развитие производств.

Бабалова побывала на предприятии ООО «4 вида», которое занимается проведением бизнес-мероприятий и производством выставочных стендов. Среди заказчиков компании известные банки, крупные компании и даже участники IX Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре.

В 2024 году компания «4 вида» реализовала инвестиционный проект по строительству склада, который в будущем позволит создать новые рабочие места.

Руководству компании напомнили, что в Реутове реализуют меры поддержки бизнеса в рамках муниципальной программы «Предпринимательство». По ней можно рассчитывать на частичную компенсацию за покупку оборудования для модернизации производств, а также на компенсацию до 85% затрат для сферы производства и до 50% — для сферы услуг.

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