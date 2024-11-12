Первый чемпионат по картингу среди школьников прошел в Реутове

В Реутове состоялся первый этап внутришкольного чемпионата по картингу в центре «Dozari Kart». Каждый участник соревнования прошёл квалификацию, где выбирали по лучшему времени заезда.

В финале дети стартовали с решётки, как настоящие гонщики Формулы 1. Главный тренер школы картинга Сергей Жеребятьев подчеркнул, что такие соревнования помогают детям развить навыки вождения и лучше чувствовать машину на дороге.

Школа картинга в Реутове продолжает набирать популярность, в центре занимается около 50 детей. Воспитанники уже участвуют в соревнованиях международного уровня, и один из них недавно занял призовое место на Чемпионате мира по картингу.

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