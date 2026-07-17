В Реутове начали продавать знаменитое «ГУМ Мороженое»

Жители Реутова теперь могут попробовать знаменитое «ГУМ Мороженое», не выезжая в Москву. Первая стационарная точка по продаже этого лакомства открылась в Центральном парке города.

Мороженое, которое производится вручную по секретному рецепту на основе натурального молока, раньше можно было попробовать только в Москве. Теперь же Реутов заключил прямой контракт с поставщиками.

Кроме того, в ближайшее время откроется ларек и на Фабричном пруду. Организаторы пояснили, что идея привезти мороженое в парки родилась после того, как они заметили любовь жителей ко всему необычному и новому.

По словам представителя МБУ «ХЭУ» Алены Звягиной, статичные ларьки будут дополнены мобильной торговлей: продавец с мороженым будет перемещаться по всему парку, чтобы каждому жителю было удобно приобрести любимое лакомство прямо во время прогулки.