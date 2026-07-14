В Реутове началась активная подготовка к выборам 2026 года

В Реутове полным ходом идет подготовка к выборам в Государственную Думу и Московскую областную Думу, которые пройдут в сентябре 2026 года. Председатель территориальной избирательной комиссии Оксана Николаевна Зотова рассказала о том, как муниципалитет готовится к этому важному событию.

По словам председателя ТИК, до выборов остается все меньше времени — 66 дней, поэтому подготовка ведется очень активно. Первоочередной задачей стало обучение участковых избирательных комиссий. В этом году появилось много новых программ и нововведений, которые требуют от сотрудников освоения дополнительных навыков. Обучение длится уже около месяца.

Отдельно готовят членов УИК, которые будут информировать население. Они будут обходить квартиры, рассказывать о предстоящих выборах, формах участия в них и адресах избирательных участков. Параллельно идет проверка готовности помещений, где разместятся участки, устанавливается видеонаблюдение федерального уровня, проверяются кабины для голосования, мебель и сейфы.

Оксана Зотова подробно остановилась на вариантах голосования. Классическим остается очное голосование на избирательных участках. Активно развивается дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — отдать свой голос можно будет через личный кабинет на портале «Госуслуги». Для тех, кто не может прийти на участок или не владеет современными технологиями, предусмотрено голосование на дому. Заявки на него принимаются территориальной или участковой комиссией. Голосование будет проходить в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.

Всего в Реутове планируется открыть 46 избирательных участков. Две трети из них расположены в северной части города, около трети — в южной. В обеспечении выборов будет задействовано значительное количество людей.