В Реутове на Юбилейном проспекте устанавливают «лежачих полицейских»

В городском округе Реутов на Юбилейном проспекте началась кампания по установке искусственных дорожных неровностей. Это одна из самых крупных подобных инициатив в текущем сезоне. Всего на этом оживленном участке появится 14 новых «лежачих полицейских», большая часть которых будет расположена в местах нерегулируемых пешеходных переходов.

Бригада работает по четкому плану. В понедельник запланирован монтаж шести искусственных неровностей, а оставшиеся восемь объектов рабочие сдадут уже во вторник. На линии трудятся около десяти человек и четыре единицы специализированной техники — трактор, КамАЗ с горячей асфальтовой смесью, каток и специальная машинка для разглаживания.

Процесс работ включает несколько этапов. Сначала рабочие делают точную разметку контуров будущего «лежачего полицейского» прямо на асфальте. Затем подъезжает КамАЗ и аккуратно выгружает горячую смесь в размеченную зону. Дорожники вручную формируют пологий «валик», после чего в дело вступает машинка для предварительного разглаживания. Финальный аккорд — за тяжелым катком, который идеально сглаживает неровность и придает ей расчетную высоту и правильную геометрию.

Установка искусственных дорожных неровностей важна на Юбилейном проспекте, так как эта магистраль отличается интенсивным движением. Здесь расположены жилые дома, магазины и социальные объекты, к которым ежедневно идут дети и взрослые. «Лежачий полицейский» работает эффективнее любого дорожного знака, физически не давая разогнаться. Расположение неровностей перед пешеходными переходами заставляет водителей притормаживать заранее, что многократно снижает риск наезда.

Эта мера направлена на повышение безопасности на дорогах и снижение аварийности.