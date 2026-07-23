В Реутове круглосуточно работает травматологический пункт

Заведующий травмпунктом Александр Николаевич Ходов рассказал, что даже летом количество обращений не уменьшается, меняется только характер травм. Если зимой люди страдают от гололеда, то летом — от активного отдыха, работы на даче и поездок на электросамокатах. В основном поступают пациенты с ушибами и ссадинами, но нередки и переломы конечностей. Также в сезон много обращений по поводу укусов клещей и травм от электроинструментов.

Запись для получения помощи не требуется — можно прийти с документами в порядке живой очереди в любое время суток. В среднем за день обращается 30–40 человек. Хотя больница взрослая, сюда обращаются и дети — при необходимости их направляют в специализированные стационары.