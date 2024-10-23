Водозаборный узел № 9 в Реутове капитально отремонтируют

Глава городского округа Филипп Науменко побывал в здании водозаборного узла № 9. Он обсудил детали проекта реконструкции со специалистами.

Построенный еще в 1960-х годах объект ни разу не ремонтировали. ВЗУ № 9 включили в государственную программу по реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства. Работы по модернизации здания и оборудования в нем начнутся в 2025 году.

Осмотрев объект, Филипп Науменко констатировал, что изменения необходимы: нужно утеплить и облицевать фасад, усилить фундамент, установить мощные насосы и другое современное оборудование.

«Эта реконструкция обеспечит надежное водоснабжение всей северной части города», — заявил руководитель муниципалитета. Обновленный ВЗУ также даст возможность подключать к сетям микрорайона новых абонентов.

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