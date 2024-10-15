Около 35 тысяч тонн противогололедной смеси заготовили к зиме в Реутове

Подготовка к зимнему сезону продолжается в городском округе Реутов. В частности, коммунальщики закупили достаточное количество противогололедных материалов.

О ходе подготовительной работы отчиталось перед администрацией муниципалитета учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление». Для уборки городских территорий организация намерена задействовать 43 единицы техники, в том числе 14 тракторов, пять самосвалов, восемь машин дорожного мастера.

Техника уже прошла соответствующее обслуживание и готова к работе. Нужные для оборудования расходные материалы приобретены.

Для борьбы с гололедом закуплено 84 тонны песко-соляной смеси и 409 тонн соли. Ожидается поставка еще 2370 тонн песка и 655 тонн соли. Также приготовлен инвентарь для ручной уборки

снега.

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