Глава Реутова встретился со студентами ракетостроительного факультета

В преддверии Дня ракетных войск и артиллерии глава Реутова Филипп Науменко вместе с руководителем корпорации «НПО машиностроения» Александром Леоновым встретились со студентами аэрокосмического факультета университета имени Баумана. Этот факультет, созданный еще в середине восьмидесятых, сегодня считается главным центром подготовки кадров для градообразующего предприятия.

Во время учебы студенты не только получают теоретические знания от ведущих специалистов отрасли, но и проходят постоянную практику прямо на предприятии. По окончании учебы многие из них остаются работать в корпорации.

Особенно важной частью системы является ранняя профориентация. На базе факультета создан Научно-технический центр имени Челомея, где студенты проводят занятия для школьников, помогая им определиться с будущей профессией.

Эта система в Реутове развита благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и председателя областной Думы Игоря Брынцалова. Она включает программу «Одаренные дети», специализированные физико-математические классы и образовательный кластер «Машиностроение». Все это помогает пополнять аэрокосмическую отрасль новыми талантами.

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