В реанимацию больницы в поселке Селятино поступил новый многофункциональный монитор

В реанимационном отделении Наро-Фоминской больницы в поселке Селятино появился новый медицинский прибор. Многофункциональный монитор «Тритон» пришел на смену устаревшим моделям и уже готов помогать врачам спасать жизни.

Главное преимущество нового устройства — расширенная диагностика. Как пояснила заведующая реанимацией Виктория Сичкова, аппарат обеспечивает электрокардиографию в 12 отведениях, что дает врачам детальную картину работы сердца. Также появилась функция контроля глубины наркоза (BIS), позволяющая точнее дозировать препараты.

Устройство оснащено сенсорным экраном, чувствительным даже к прикосновениям в медицинских перчатках. Это особенно важно при экстренной работе. Усовершенствованная система звуковых оповещений помогает персоналу на слух определять состояние пациента. Сигналы различаются по тональности, что экономит драгоценные секунды.

Монитор компактен, весит немного, оборудован аккумулятором для автономной работы до двух часов и удобной ручкой для переноски. Его можно использовать даже при транспортировке больных.

Отделение работает с высокой нагрузкой: с начала года здесь приняли 299 пациентов. Новая техника поступила в рамках планового обновления материально-технической базы Наро-Фоминской больницы.