В реанимации Подольской детской больницы установили новый электрокардиограф

В отделении реанимации и анестезиологии Подольской детской больницы в деревне Бородино начал работать новый 12-канальный электрокардиограф российского производства ЭК12Т-01-Р-Д.

Портативный аппарат подходит для проведения ЭКГ как детям, так и взрослым пациентам. Важное преимущество — исследование можно делать прямо у койки больного, что особенно ценно в условиях реанимации.

Врач-анестезиолог-реаниматолог Артур Ходжоян отметил, что оборудование этого класса является клиническим стандартом при оказании экстренной и неотложной помощи. Новый кардиограф позволяет своевременно диагностировать патологии сердечного ритма и другие заболевания сердца у детей, что напрямую влияет на скорость принятия решений.

Реанимационное отделение больницы уже оснащено всем необходимым оборудованием для спасения маленьких пациентов: прикроватными мониторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, реанимационными системами и дозаторами лекарственных препаратов.

Добавление портативного ЭКГ-аппарата в парк медицинской техники усиливает диагностические возможности врачей и делает помощь более надежной.