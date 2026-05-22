В распределительном центре в Гривно завершилась масштабная роботизация

В деревне Гривно была завершена автоматизация одного из крупнейших региональных распределительных центров. Инженеры внедрили здесь комплексную систему управления, благодаря чему производительность комплекса увеличилась в четыре раза. Сотрудники склада больше не заняты рутинными задачами и теперь могут сосредоточиться на управлении процессами.

Телескопические конвейеры работают в зоне приемки и обеспечивают две линии для приема до трех тысяч коробок в час. Транспортация товаров на склад осуществляется через систему, которая имеет протяженность три километра и состоит из приводных и неприводных роликовых секций, а также спиральных конвейеров для перемещения коробок между уровнями.

Зона автоматизированного стеллажного хранения оборудована для размещения и хранения товаров. Она имеет четыре аллеи и 28 уровней, высота достигает 17 метров. Мини-шаттлы (их 112) обеспечивают ввод и выдачу до 3200 коробок в час. Такое высотное хранение позволяет эффективно использовать площадь склада и сохранять быстрый доступ к необходимым позициям.

Коробки движутся в зону сортировки строго по заданному цифровому сценарию. Система управления самостоятельно направляет поток в нужные зоны для сборки, сортировки и подготовки к доставке. На складе установлен высокоскоростной горизонтальный сортировщик с производительностью более 12 тысяч единиц в час и свыше 300 направлений сортировки. Это позволяет одновременно обрабатывать заказы как для розничной сети, так и для интернет-заказов, не смешивая потоки и эффективно управляя ими в одной системе.

В Подмосковье, в дополнение к федеральной программе поддержки роботизации, разрабатывается региональная программа. Планируется ввести инвестиционный налоговый вычет: до 90% вложений в основные средства можно будет компенсировать за счет региональной части налога, еще до 10% — за счет федеральной. Эта мера будет предусмотрена для проектов с инвестициями от 200 миллионов рублей за последний год. Для объектов, внедривших роботов, будет установлена нулевая ставка по налогу на имущество на три года. Минимальный объем инвестиций в роботизацию — 50 миллионов рублей.