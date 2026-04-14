Более 700 метров газопровода построят в поселке Лоза

В рамках президентской программы социальной газификации в Московской области с июня 2021 года ведется строительство нового газопровода. С марта 2022 года программа стала бессрочной.

Газопровод протянется на 739 метров до границ земельных участков. В мае 2026 года к газоснабжению подключат четыре домовладения. На линии будет установлен пункт редуцирования газа, который снизит давление газа до безопасного уровня для внутренних систем потребителей.

Все работы выполняются за счет средств программы социальной газификации. Жители поселка Лоза не будут оплачивать подведение газа до границ своих участков. Реализация проекта — часть системной работы акционерного общества «Мособлгаз» по развитию газовой инфраструктуры региона и повышению доступности газоснабжения для населения.