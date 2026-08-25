Новые операционные столы установили в больнице в Раменском

В операционный блок хирургического корпуса Раменской больницы поставили четыре современных операционных стола. Они помогут медикам упростить работу и улучшить качество медицинской помощи.

Как рассказал заместитель главного врача Раменской больницы Александр Кошелев, новые столы позволяют делать рентгеновские снимки прямо во время операции благодаря рентгенопрозрачной поверхности.

«Такие столы меняют положение в разных плоскостях. Это позволяет проводить хирургические вмешательства на различных анатомических областях без необходимости перемещать самого пациента, что снижает риск послеоперационных осложнений, таких как тромбоэмболия, и уменьшает болевые ощущения», — пояснил Александр Кошелев.

Несколько столов оснащены сервоприводами — электрическими моторами. Изменить положение устройства можно нажатием клавиши, в том числе во время операции. Это позволяет врачу не отвлекаться от работы, а сменить наклон стола может анестезиолог или медсестра.

Оснащение Раменской больницы стало возможным благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.