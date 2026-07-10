В Раменском впервые за шесть лет растопили ледовую арену для обслуживания

В городе Раменское на улице Махова, 18/1, впервые за шесть лет полностью растопили ледовую арену имени В. Я. Лутченко. Это необходимо для капитального осмотра и обслуживания оборудования катка.

Инженер-технолог Алексей Кулагин рассказал о деталях процесса: «Наша задача — растопить лед, произвести очистку бетонной плиты и подготовить ее к созданию нового ледового покрытия. Объем работ внушительный — около 100–150 кубометров льда».

Ледовая арена в Раменском округе — единственная в своем роде, поэтому она очень популярна. По словам заведующей физкультурно-оздоровительным комплексом Виктории Александровой, наполняемость арены порой доходит до 110%. Здесь постоянно проходят тренировки, массовые катания, занятия по программе «Активное долголетие» и соревнования ночной хоккейной лиги.

Профилактические работы на ледовой арене продлятся ориентировочно до 21 июля. О точной дате жители узнают из официальных социальных сетей учреждения.