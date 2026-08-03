В Раменском возводят пристройку к гимназии

В городе Раменское, на Северном шоссе, продолжается строительство пристройки на пятьсот мест к местной гимназии. Уже готов монолитный каркас цокольного и первого этажей. На стройплощадке работы идут по нескольким направлениям одновременно.

Специалисты подрядной организации завершают сооружение монолитного каркаса стен второго этажа и продолжают возведение внутренних перегородок на первом. Строители также приступают к обустройству плиты покрытия третьего этажа с выходом на кровлю. Параллельно устанавливают колонны спортивного зала и выполняют гидроизоляцию цоколя.

Руководитель проекта ООО «СТРОЙТРЕНД» Валентин Сухачев сообщил, что готовность конструктива здания составляет тридцать два — тридцать три процента. В ближайшее время планируют приступить к монтажу внутренних перегородок и наружных стен второго этажа.

Работы идут в соответствии с согласованным заказчиком графиком. Завершить строительство нового корпуса Раменской гимназии планируют в третьем квартале две тысячи двадцать седьмого года.