Снег убрали на Крымской улице в Раменском

В городском округе Раменское продолжаются работы по уборке снега. На улице Крымской коммунальные службы откликнулись на многочисленные обращения местных жителей и приступили к расчистке территории жилых домов.

Начальник участка МБУ «Содержание и благоустройство» Иван Егоркин сообщил: «Здесь мы выполняем очистку от снега парковочных мест и пешеходных дорожек. На этой территории задействованы 5–6 единиц техники и бригада рабочих».

Собранный снег вывозят на специализированную площадку, расположенную на Молодежной улице в городе Раменское.